CDSHotels lancia 4 giornate di recruiting: le date e il calendario

10:16

Quattro giornate per la selezione del personale da inserire nel proprio organico a fine febbraio e inizio marzo. È questa l’iniziativa di recruiting days lanciata da CDSHotels che è alla ricerca di un centinaio di professionisti da impiegare in aree differenti: Reception, Cucina, Sala, Bar, Manutenzione, Housekeeping, Centri Benessere.

Il profilo del candidato ideale si pone in linea con la filosofia di CDSHotels: oltre a un’esperienza nel settore, alla predisposizione al lavoro in team, sono richieste buone capacità nell’uso dei principali software e una buona padronanza dell’inglese, insieme a un’altra lingua tra tedesco e francese, per quanti ricopriranno incarichi professionali a contatto con la clientela.



“Ci apprestiamo ad affrontare la nuova stagione con ottimismo e ci auguriamo che il nostro settore possa ritrovare una rinnovata normalità, potendo contare su un’ampia apertura dei mercati, anche esteri che restano determinanti per riempire i periodi di spalla dell’alta stagione – dice Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels -. Le nostre strutture, hotel e villaggi, saranno pronte ad accogliere i clienti a partire dalla Pasqua e per garantire un servizio ottimale, attento e premuroso, ci siamo mossi con anticipo, rispetto alle precedenti stagioni, per riuscire a reclutare il personale qualificato e necessario”.



A selezionare la rosa dei candidati sarà il talent acquisition team di CDSHotels, in collaborazione con general manager e responsabili di reparto delle strutture pugliesi.



Per accedere alle giornate di recruiting è necessario iscriversi sul sito del gruppo alberghiero: gli appuntamenti si svolgeranno a Porto Giardino di Monopoli (Bari), al Basiliani di Otranto (Lecce) e al Grand Hotel Riviera di Santa Maria al Bagno (Lecce).



Le date

In specifico, il 26 e 27 febbraio si svolgeranno a Porto Giardino di Monopoli i recruiting per le figure professionali impiegate per il Pietrablu Resort & SPA a Polignano a Mare, Porto Giardino a Monopoli e Riva Marina Resort a Carovigno; il 5 marzo al Basiliani di Otranto verranno selezionati i professionisti per il Relais Masseria Le Cesine a Vernole, Alba Azzurra e Marelive a Tore dell’Orso, Basiliani e Corte di Nettuno a Otranto e Marenea Suite Hotel a Marina di Marittima; il 13 marzo al Grand Hotel Riviera di Santa Maria al Bagno il personale per il Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno e il Costa del Salento a Lido Marini.