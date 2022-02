Obiettivo Tropici, un’Academy in Mar Rosso per formare i futuri animatori

09:21

Si terrà sulle rive del Mar Rosso, dal 13 al 20 marzo, la nuova Academy formativa di Obiettivo Tropici. L’azienda specializzata nel settore del turismo dell’intrattenimento propone una full immersion rivolta a neo diplomati e laureati a Marsa Alam, presso il Seaclub Gorgonia Beach del gruppo Alpitour.

Si tratterà di un vero e proprio stage, che, attraverso lezioni e attività sul campo, permetterà di sperimentare a 360 gradi la vita da animatore turistico.



Al termine della formazione, ai ragazzi verrà offerta una posizione lavorativa per la stagione in corso o per quella estiva.



Per poter partecipare all'Academy, è possibile contattare l’azienda all’indirizzo email info@obiettivotropici.it.



Per i migliori candidati, l’azienda offre la possibilità di accedere a 70 borse di studio del valore complessivo di 25mila euro.