La torre senza cuore

10:15

Negli aeroporti è sempre confortante vedere la torre di controllo che svetta sopra le piste e le aerostazioni. Sapendo che dentro quella stanza dei bottoni ci sono i controllori di volo che seguono l'arrivo e la partenza di decine di aeromobili. Anche il nostro.

Pochi giorni fa, la notizia bomba. In uno dei principali aeroporti londinesi i controllori non ci sono più. Perché da qualche mese lavorano virtualmente, a 115 km di distanza, e i movimenti aerei sul London City Airport sono gestiti da una torre di controllo virtuale.



"Un punto di svolta", dice il direttore dello scalo, il primo grande aeroporto al mondo con controllori a distanza. "Una grande novità nella gestione del traffico aereo globale che permette di aumentare l'efficienza e ridurre i costi".



Tornerò al London City Airport (facilmente raggiungibile da casa) con piena fiducia nelle maestranze e nella tecnologia. Ma non senza qualche rimpianto per quella torre silenziosa. Senza i battiti di cuore dei suoi controllori.