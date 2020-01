di Remo Vangelista

Armando Brunini si scopre tifoso di una compagnia aerea. In realtà il suo ruolo di amministratore delegato di Sea non ammette preferenze, ma il manager con un sorriso spiega: "Faccio il tifo per Air Italy. Ha annunciato un piano di espansione interessante mettendo Malpensa al centro di questo progetto. Vedremo nel 2020 se il vettore riuscirà a sviluppare altro traffico dal nostro aeroporto".



L'a.d. di Sea non è uno che si trincera dietro ai soliti scarni commenti del mercato. Così, interpellato sulla ormai eterna crisi di Alitalia, Brunini sottolinea che: "Seguiamo con grande attenzione e monitoriano costantemente la situazione di Az. A livello strategico siamo eventualmente pronti a possibili riduzioni di traffico. In ogni caso credo che di fronte a tagli di rotte non ci dovrebbero essere problemi per questa parte del Paese". E in ogni caso la corsa agli slot si scatenerebbe immediatamente. Brunini può dormire sonni tranquilli.