Onorato accende i motori di Msc

di Remo Vangelista

08:25

Bisogna fare presto per non perdere un’intera stagione. Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, parla chiaro e attende notizie dal Governo per rimettere in navigazione le sue unità.

“Aspettiamo le autorizzazioni per riprendere le attività in modo graduale – ha spiegato Onorato in una lunga intervista al Corriere della Sera –. L’ultimo Dpcm ha rimandato la decisione al 31 luglio senza dare chiarezza sul dopo”.



Il manager della compagnia di navigazione spera di riavviare l’attività entro metà agosto con 2 unità navali. Un piccolo passo a fronte di una flotta consistente, ma l’importante è ripartire.

Ovviamente dai porti del Mediterraneo, “in questo modo circa 1.000 marittimi italiani oggi a casa rientreranno in servizio e sarà possibile fare uscire dalla cassa integrazione anche dipendenti di terra”.



Però serve chiarezza e disposizioni al più presto per dare qualche spiffero di fiducia all’intero comparto. “Le crociere non possono riaprire da oggi al domani, sono necessari tempi tecnici per la ripartenza”, ha aggiunto Onorato. Ma le ultime notizie provenienti da ambienti governativi non lasciano molte speranze. Le disposizioni (come spesso accade) arriveranno all’ultimo e le crociere dovranno fare salti mortali per guadagnare qualche settimana di navigazione.