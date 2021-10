In piedi per Franco

08:06

Questi lunghi mesi di pandemia hanno lasciato qualche strascico per molti. Non per Franco Gattinoni che ha cambiato il suo approccio, si è rinnovato per certi aspetti. La sua gestualità e l'espressione sono inalterati però il presidente di Fto si è tolto di dosso forse un pò di timidezza, e quella parte di diffidenza per pubblico e stampa.

Così tra un giro in video sulle tv nazionali e passaggi radio questo 2021 ha presentato un Gattinoni diverso. A volte come ieri sul palco di Rimini cerca di riassumere in poche parole tanti pensieri e allora si blocca e gli scappa quel mezzo ghigno.



Ma un attimo dopo esprime un concetto che strappa l'applauso della platea. Perchè in fondo Franco ha solcato questo mercato in lungo e in largo e ha annusato che l'aria di rirpresa è sempre più frizzante. Per questo ha messo le mani avanti, spiegando che va bene la multicanalità, va bene aprire tutti i mercati ma "pari condizioni per tutti". Così giusto per non sbagliarsi.



Remo Vangelista