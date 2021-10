di Remo Vangelista

11:43

È salita sul palco con serenità e quel solito sorriso che la accompagna sempre. Seduta al centro tra Franco Gattinoni e Danilo Curzi, Giovanna Manzi ha pensato (e detto sottovoce) che sarebbe toccato a uno dei due alzare il premio come Personaggio dell’Anno TTG Italia. Ma nel suo animo sperava di salire almeno sul podio, perché i suoi colleghi avevano fatto una campagna niente male.

Pubblicità

Gli albergatori in questa occasione hanno fatto molto più gruppo rispetto ad altri.



Perché tra i network la concorrenza è da sempre elevata e non parliamo dei tour operator. Ancora poche ore prima della premiazione, tra i corridoi di TTG Travel Experience la vittoria di Danilo Curzi era data per certa.



Montanucci con Maavi aveva spezzato una lancia per lui e spronato i suoi al voto attraverso i social. Ma alla fine ha vinto la signora Best Western che, al momento dell’annuncio, è parsa emozionata.



Il suo nome ha raccolto migliaia di voti nel nostro contest, con una posizione che negli ultimi giorni si è rinforzata.



“Ringrazio il personale degli alberghi che mi chiamava per dirmi che mi aveva votata. Nel periodo più duro abbiamo cercato di essere vicini a tutti loro, evidentemente gli sforzi sono stati apprezzati”, ha detto Manzi a caldo. Per poi scendere dal palco e abbracciare i suoi collaboratori. Sorridente, quasi commossa.