11:25

EDT è la nuova piattaforma digitale gratuita a disposizione degli operatori turistici con sede operativa in Lombardia. Una vetrina aperta sul mondo, un’occasione per fare rete

Per rispondere ai rapidi e profondi mutamenti del mercato, Explora - la società di promozione turistica di Regione Lombardia – ha creato EDT, la piattaforma digitale per la gestione e la condivisione di contenuti informativi dell’offerta turistica regionale.

Grazie a questo nuovo Ecosistema Digitale Turistico le imprese del comparto possono incrementare la competitività in ambito nazionale e internazionale, migliorando contemporaneamente il posizionamento del territorio e delle sue attrattive.



Opportunità B2B

L’iscrizione - rapida e gratuita – consente di promuovere e profilare la propria attività, e anche di accedere alle diverse iniziative messe a disposizione da Regione Lombardia per il comparto turistico. L’obiettivo è creare un database di operatori interconnessi, con possibilità di partecipazione gratuita a fiere nazionali e internazionali, workshop B2B, eventi formativi, opportunità commerciali, attività di networking e accesso libero a documenti utili per l’attività, guide, toolkit e webinar.



Attività di marketing territoriale

Con EDT gli operatori lombardi possono caricare in autonomia prodotti e proposte, in pochi e semplici passi e senza alcun costo. La piattaforma è configurata per raccogliere informazioni su servizi, esperienze, visite guidate, corsi, degustazioni, escursioni, noleggio attrezzature sportive e altre proposte dedicate ai viaggiatori. Tutto questo aiuta le imprese del settore a rendersi visibili, profilandosi e mettendo in vetrina la propria offerta.



EDT è inoltre lo strumento ideale per accedere a canali promozionali aggiuntivi, consentendo agli iscritti di massimizzare in questo modo la comunicazione. Grazie ai criteri di interoperabilità, l’Ecosistema Digitale Turistico estende infatti automaticamente i contenuti al sito di promozione turistica regionale in-lombardia.it - che conta oltre 3 milioni di visualizzazioni all’anno -, ai portali territoriali verticali (Cremona, Varese, Lodi, Pavia e Sondrio Valmalenco), nonché ai totem interattivi installati in gran parte degli oltre 80 Infopoint regionali.



Tutto questo rientra nella mission di Explora, che si propone di guidare le strategie di promozione turistica verso i mercati nazionali ed internazionali, in sinergia con le realtà locali e attraverso la costruzione di una efficace rete di collaborazioni fra operatori, istituzioni e associazioni di categoria.



Approfitta delle innumerevoli opportunità che l’Ecosistema Digitale Turistico mette a disposizione.



Iscriversi è semplicissimo. Puoi farlo gratuitamente e in pochi passi CLICCANDO QUI