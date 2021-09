Intervista ad Eugenio Gallo, CEO di Gest Group

08:55

Storia e caratteristiche del gruppo, fra digitalizzazione e progetti futuri

Un’esperienza ventennale nell’ambito del tourism management e delle operation di business gestionale, con un team di professionisti che provengono da esperienze diversificate e maturate in strutture indipendenti e di catena rivolte alla clientela Leisure o Business. Questo, in breve l’identikit di Gest Group, una realtà che nelle Marche conta oggi ben 12 strutture alberghiere in posizione strategica per ospiti in viaggio di lavoro o di piacere. Eugenio Gallo, CEO, ne approfondisce le caratteristiche di prodotto e di servizio, anticipando le novità più interessanti per l’immediato futuro.

“Operiamo da vent’anni nel settore turistico sia attraverso la gestione diretta delle attività di proprietà che attraverso la gestione di attività in locazione o in management. Grazie a questo percorso professionale – puntualizza Gallo - abbiamo ampliato le conoscenze e le competenze del mercato turistico e delle strategie di marketing unitamente alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane, della finanza operativa e del controllo di gestione”.

Attualmente il gruppo conta 12 strutture alberghiere tra le province di Ancona e Macerata per un totale di oltre mille posti letto. Avete in programma nuove aperture?

Prevediamo nuove aperture nella zona di Numana, Porto Recanati e Civitanova con delle soluzioni alberghiere smart e innovative. Ogni struttura del gruppo Gest ha un proprio carattere e un proprio stile: passiamo dagli hotel orientati alla clientela business, agli hotel boutique in riva al mare, dai Resort turistici ai piccoli Relais dotati di ogni comfort. Tutte le strutture sono accomunate da un’offerta varia e in armonia imprescindibile dal contesto circostante. Siamo convinti che è importante sentirsi ospiti del territorio.



Gest Group appare come una realtà particolarmente attenta all’innovazione tecnologica. Quali progetti avete sviluppato negli ultimi anni?

Gest Group è senza dubbio un’azienda fortemente orientata all’innovazione tecnologica. Crediamo nello sviluppo di nuove tecnologie per stare al passo con i tempi, ma soprattutto per offrire esperienze di soggiorno flessibili e smart.

Uno dei progetti più interessanti è la tecnologia di Self check-in che abbiamo implementato in una delle nostre strutture in pieno centro ad Ancona. In questa occasione abbiamo pianificato un percorso, tramite l’utilizzo di software e hardware sviluppati da un partner di sviluppo tecnologico, che consentisse al cliente di accedere alle suites ma anche al parcheggio sotterraneo, in totale autonomia e snellendo di fatto le procedure di check-in, migliorando l’esperienza del cliente e abbattendo costi legati al personale e ad una reception dedicata.



Qualche novità sul fronte dell’intelligenza artificiale?

È un altro importantissimo progetto su cui stiamo lavorando. In particolare, per il nuovo concept AGIO Comfy Place, stiamo sviluppando una tecnologia da utilizzare tramite dispositivi digitali che utilizzeranno degli avatar per la gestione ordinaria delle pratiche di check-in e check-out. Fungeranno anche da concierge online al fine soddisfare diverse richieste del cliente quali la prenotazione dell’area wellness interna, la richiesta di intervento di manutenzione e altro ancora. Abbiamo pensato a questa soluzione 4.0 con l’obiettivo di automatizzare le operations gestionali senza far perdere completamente al cliente il contatto umano con il personale front-end.

Nelle strutture sono stati anche intensificati i processi di controllo gestionale attraverso il collegamento cloud che fa capo ad un headquarter di monitoraggio del workflow aziendale. Poi abbiamo applicato la tecnologia nella gestione simultanea del revenue management, ed è stata attivata una divisione marketing che segue il controllo strategico e operativo delle attività di posizionamento, di campagne online e offline e iniziative destinate alla crescita dell’experience dei nostri clienti.



Una grande attenzione per il marketing integrato al revenue, dunque.

Riteniamo che il marketing integrato al revenue costituisca in questa fase epocale - in cui il turismo è sempre più applicato alle tecnologie e alle innovazioni commerciali - la chiave necessaria per massimizzare la performance e i ricavi aziendali. Inoltre, lato marketing, riserviamo sempre un’attenzione maniacale alla presenza di tutte le strutture sui principali canali digitali e dando molta importanza alla comunicazione offline, certi che nel lungo periodo possa essere un vero e proprio valore aggiunto per ogni brand.



Rispetto alle risorse umane qual è il vostro orientamento?

Pensiamo da sempre che la formazione dei collaboratori sia un punto di forza strategico, operativo e funzionale. Programmiamo quindi regolarmente attività formative e abbiamo una divisione interna che monitora costantemente i processi di crescita dei nostri collaboratori.



Green e sostenibilità come entrano nel vostro programma operativo?

Posso anticipare che da qualche settimana abbiamo stretto una partnership con una startup innovativa marchigiana e hub esperienziale sull’elettrico che eroga servizi di Park, Charge, Share, Stay e Consulting sul tema della smart mobility. Abbiamo creduto fortemente in questo rapporto perché ci è bastata una strategia di co-marketing ad attivare una serie di servizi di cross-selling reciproci al servizio dei propri clienti.



La Riviera del Conero è da sempre una destinazione molto apprezzata. Come migliorerebbe l’attuale offerta turistica in termini qualitativi?

La Riviera del Conero è una meta molto gettonata. Ogni anno migliaia di turisti raggiungono per le vacanze la Regione Marche, terra ricca di natura, intrattenimento, buon cibo e tanto altro. Un dato molto significativo che registriamo regolarmente è l’elevato tasso di repeaters: a conferma del fatto che l’offerta è valida. Se proprio dovessi individuare un settore da migliorare, sarebbe quello legato all’experience. Proprio perché possiamo disporre di un gran numero di spiagge naturalistiche, di parchi e di riserve naturali, un’area in cui investiremo è sicuramente quella legata alle esperienze ed alle escursioni. Anche qui stiamo lavorando ad un progetto che sarà presto presentato, con l’obiettivo di arricchire e migliorare l’offerta di questo settore nel territorio marchigiano. Se ne sentirà parlare presto.



Quali progetti futuri ha in serbo Gest Group? Ha parlato di AGIO Comfy Place come di una nuova soluzione alberghiera. Ci può dare qualche informazione in più?

AGIO Comfy Place è un nuovo progetto extralberghiero che nasce su principi chiari e ben definiti. Si tratta di una soluzione ricettiva molto innovativa, sviluppata all’interno di un contesto storico culturale autentico. Valorizzazione di immobili in pieno centro con un format alberghiero orientato all’innovazione tecnologica e al comfort del soggiorno sono i perni su cui si sviluppa questa iniziativa.

I proprietari di immobili, nel pieno centro delle principali cittadine italiane, avranno così la possibilità di affidarsi ad un partner commerciale esperto per rendere finalmente profittevoli le loro proprietà. Dall’arredo interno alla facciata esterna, dal marketing al revenue, dal booking all’accettazione, dalla tecnologia implementata alla semplice comunicazione promozionale offline: si tratta di una serie di attività di cui ci occuperemo come gruppo, vista la tanta esperienza nel settore alberghiero, ma soprattutto vista la tanta esperienza legata alla gestione da remoto.

Il primo AGIO Comfy Place, di imminente apertura a Civitanova Marche, sarà presto realtà, con l’auspicio che possa essere il bigliettino da visita per la nascita di un progetto di franchising strutturato e rivoluzionario su tutto il territorio nazionale.