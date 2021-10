08:26

Hotel, voli, tour, transfer e attività per pacchetti su misura.

h-trips.com , il portale online di Hirondelle, ha lavorato intensamente sull’aspetto funzionale e tecnologico per semplificare la ripresa delle agenzie. “L’incertezza dettata dalla pandemia - spiega Giuliano Cazzaro, General Manager di Hirondelle - ci ha spinto a migliorare la flessibilità e il range dell’offerta per permettere alle oltre 2.500 agenzie registrate di comporre pacchetti dinamici su misura, senza incorrere in vincoli di responsabilità da organizzatore”.