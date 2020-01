Telefonia mobile: più giga a disposizione per chi viaggia in Europa

10:26

Più giga a disposizione di chi si trova in viaggio in Europa. È l’ultima novità portata dal 2020 in fatto di telefonia mobile, che prevede la possibilità di connettersi, navigare su internet, consultare i social o le email anche durante un viaggio all’estero, grazie al roaming dati.

Secondo quanto segnalato dal Corriere della Sera, infatti, il regolamento europeo prevede che ogni utente abbia questa possibilità senza pagare alcun surplus rispetto al piano tariffario attivo in Italia. Attenzione però a non confondersi, perchè questa opportunità non si traduce in una corrispondenza tra i giga disponibili nel proprio Paese di residenza e quelli effettivamente utilizzabili in Europa: per stabilire la quantità del traffico dati, esiste infatti una formula specifica.

Per calcolare l’ammontare esatto dei giga disponibili, il regolamento, come riportato dal Corriere della Sera, prevede che si debba considerare il costo della propria offerta Iva esclusa, dividerlo per 3,5 e successivamente moltiplicarlo per 2.

E nel 2021, i vantaggi per i clienti mobile saranno ancora maggiori visto che il dato è destinato a scendere 3 euro, arrivando ai 2,5 euro previsti nel 2022.

Per semplificare il conteggio, gli operatori specificano sul proprio sito la quantità dei giga a disposizione.