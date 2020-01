Tik Tok: India e Stati Uniti in vetta alle richieste di accesso

17:04

Archiviato il successo ottenuto nel 2019, Tik Tok rende noti i dati ufficiali relativi ai primi sei mesi dell’anno passato. In base a quanto riportato dal Corriere della Sera, il social network della cinese ByteDance ha comunicato i numeri relativi alle richieste di accesso ai dati di alcuni utenti e alla rimozione di contenuti ma nella classifica non comparirebbe la Cina. La ragione tuttavia risiederebbe nella presenza nel Paese asiatico dell’app gemella Douyin, di cui però non si conoscono ancora le statistiche.

Pubblicità

India e Usa in vetta

In base a quanto comunicato da Tik Tok è l’India a essersi guadagnata il primato come nazione da cui sono arrivate più richieste di accesso ai dati di utenti. Al secondo posto gli Stati Uniti, fattore che preoccupa l’amministrazione Usa in quanto si teme che il social rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, vista la sua origine cinese. Tik Tok si è però difeso sostenendo l’indipendenza dal governo di Pechino e le indiscrezioni sulla ricerca di un nuovo quartier generale fuori dai confini cinesi punta nella stessa direzione.