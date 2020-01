Zucchetti acquisisce RateBoard per il segmento revenue management

21:00

Il gruppo Zucchetti mette a segno un’acquisizione a livello internazionale nel segmento dei software per il revenue management. È entrata a far parte del gruppo RateBoard, startup partecipata da aws Gründerfonds, Falkensteiner Ventures e Nextfloor Ventures.

Zucchetti include il software di RateBoard nella sua gamma di prodotti, ampliando così l’offerta rivolta al settore ‘Hospitality & Retail’. I fondatori Simon Falkensteiner e Matthias Trenkwalder, nonché i 20 dipendenti dell’azienda continueranno a lavorare nelle sedi austriache dell’azienda: Innsbruck e Vienna.



“RateBoard ha sviluppato una soluzione fortemente innovativa in grado di apportare vantaggi concreti alla gestione di hotel e catene alberghiere; per questo avevamo già siglato un accordo commerciale per la distribuzione del loro servizio che consiglia la tariffa migliore – afferma Angelo Guaragni, amministratore di Zucchetti Horeca –. L’ingresso della società nel Gruppo Zucchetti ci permette di potenziare e perfezionare ulteriormente questa sinergia e di fornire ai nostri clienti una soluzione integrata alle altre nostre componenti di offerta per il mondo dell’hospitality.”