Click It si prepara al lancio della formula b2b2c

08:45

Click It, il portale di ViaggItalia presentato a TTG Travel Experience, ha già attirato l’interesse di oltre un migliaio di operatori italiani. Il portale punta sul fascino inedito di destinazioni e itinerari italiani al di fuori dei circuiti di massa e delle offerte standardizzate, proponendo un ventaglio di strutture ricettive, agenzie di viaggi, tour operator e operatori del turismo esperienziale distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Pubblicità

Nato con la finalità di promuovere il turismo italiano in chiave undertourism, Click It trasferisce online una vasta offerta di esperienze, soggiorni e vacanze fuori dai percorsi più conosciuti. Proposte attentamente selezionate secondo parametri di qualità, originalità e autenticità in chiave undertourism, grazie anche alla rete di ambassador distribuiti su tutto il territorio nazionale.



Giampiero Campajola, socio e amministratore delegato di ViaggItalia, spiega: “Eravamo pronti a lanciare il portale b2c in dicembre, ma data la situazione preferiamo andare online per Pasqua 2021 con una gamma di prodotti ancora più ampia. Su sollecitazione degli operatori, stiamo intanto lavorando per anticipare il lancio della formula b2b2c, inizialmente prevista in una seconda fase. Daremo così la possibilità agli agenti di viaggi di utilizzare Click It come piattaforma digitale di vendita per offrire ai clienti proposte in tutte le fasce di prezzo integrate nei tre moduli di offerta, Vacanze, Soggiorni ed Esperienze, combinabili anche in dynamic packaging”.



Click It offre agli operatori del turismo una piattaforma di vendita accessibile a condizioni vantaggiose, senza costi fissi, nessuna fee d’ingresso, una commissione del 10% sul venduto, termini di pagamento favorevoli, la piena integrazione con i maggiori channel manager e un contact center dedicato.



Le ricerche di mercato indicano come anche nel 2021 prevarrà il turismo di prossimità in luoghi poco affollati da raggiungere con mezzi propri, dove poter vivere esperienze non convenzionali in totale sicurezza. Sono cambiamenti importanti e destinati a durare che Click It intercetta con un’offerta di prodotto non generalista, che sarà possibile prenotare con pochi clic.