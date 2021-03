Amadeus: ricavi in caduta, ma ottimismo per il futuro

08:47

È forte anche in casa Amadeus l’impatto della pandemia, ma la società ha deciso di continuare a investire. Lo dice Luis Maroto, presidente & ceo di Amadeus, nell’illustrare i risultati finanziari del 2020.

“Nonostante un leggero miglioramento del traffico aereo nell'ultimo trimestre dell'anno, i viaggi sono stati fortemente colpiti nel 2020 dalla pandemia Covid-19. Pertanto, il 2020 si è concluso con il traffico aereo globale in calo del -65,9% rispetto al 2019. Continuiamo a monitorare da vicino la situazione, abbiamo investito in efficienza e in progetti per ricostruire il futuro dei Viaggi. Durante il 2020, abbiamo adottato misure di forte attenzione ai costi che ci hanno permesso di risparmiare oltre 500 milioni di euro. Questo, insieme alle nostre misure di trasformazione digitale e del servizio clienti e al nostro passaggio al cloud, ci aiuterà a superare questi tempi difficili e a uscirne più forti e ancora più competitivi.”



Per quanto riguarda i numeri, i ricavi sono diminuiti del 61%, a 2.174 milioni di euro, l’Ebitda è diminuito dell'89,8% a 227,8 milioni di euro, nel segmento Distribution le prenotazioni delle agenzie sono diminuite dell'81,5%, attestandosi a 107,6 milioni, in quello IT Solutions i passeggeri imbarcati sono diminuiti del 65,4%, a 690,6 milioni.



“Sebbene il settore dei viaggi sia stato messo a dura prova nell’ultimo anno, molti dei nostri clienti hanno continuato a investire in tecnologia per una crescita futura – dice Francesca Benati, senior vice president, online travel companies, Wemea, managing director Italy at Amadeus (nella foto) -. Abbiamo firmato nuovi contratti Ndc e IT Solutions, importanti accordi per avere sempre più contenuti disponibili e prenotabili. In Hospitality e Airports, abbiamo riscontrato un crescente interesse per le nostre soluzioni di business intelligence e self-service. Siamo ottimisti sul futuro dei viaggi e fiduciosi che una volta tolte le restrizioni, i viaggi riprenderanno e il settore tornerà a prosperare.”