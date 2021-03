Booking Designer, il nuovo gestionale per hotel, main sponsor di TTG Newsroom

11:12

La suite di servizi in cloud per vendere e gestire strutture ricettive alberghiere ed extra- alberghiere Booking Designer sarà il main sponsor che accompagnerà la tavola rotonda virtuale TTG Newsroom di domani pomeriggio.

La diretta su Youtube affronterà le prospettive del turismo per la prossima estate e sarà appunto promossa da nuovo software gestionale realizzato in Italia per gli albergatori.



Booking Designer nasce in Salento, dall’esperienza di giovani informatici, e soprattutto albergatori di terza generazione, che hanno dato vita a della I/O Net, application service provider.



Il progetto è partito da un focus specifico sulla vendita e si è dapprima concretizzato nell’innovativo Crm, che oggi consente di ottimizzare e automatizzare completamente il lavoro dell’ufficio booking, anche di strutture con politiche tariffarie complesse.



Lo stesso approccio, che ha l’obiettivo di migliorare e semplificare i processi di gestione alberghiera, ha portato allo sviluppo e al rilascio dell’attuale versione di Booking Designer che integra, in un gestionale all in one, Pms, channel manager, booking engine, moduli di gestione e revenue.