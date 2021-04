Nasce Travelport+, la nuova piattaforma per le agenzie

10:40

Debutta oggi Travelport+, l’evoluzione di Travelport, una piattaforma multi-sorgente che offre contenuti più dinamici, diversificati e pronti per la vendita, offrendo scelte migliori per la distribuzione e i consumatori.

"È un momento memorabile della nostra storia e dello sviluppo del nostro settore - ha affermato Greg Webb, ceo di Travelport -. I viaggi non hanno tenuto il passo con l'evoluzione del commercio digitale e oggi, l'acquisto e la vendita di viaggi è più complesso di quanto dovrebbe essere. Abbiamo effettuato un investimento pluriennale per accelerare l'innovazione del settore nel campo della vendita dei viaggi. Travelport+ cambia davvero le regole del gioco e la velocità di trasformazione nella vendita di viaggi e offre un aggiornamento fondamentale alla tecnologia dei viaggi”.



La piattaforma è costruita come un unico ambiente di nuova generazione e mette a disposizione una moderna tecnologia Api di microservizi, altamente funzionale e completa di contenuto Ndc; strumenti avanzati per i cambi di biglietti aerei; un contenitore per gestire tutti gli aspetti del viaggio e una soluzione di point of sale per soddisfare le esigenze della distribuzione.



Dal punto di vista dei contenuti, Travelport+ riunirà la gamma di contenuti aerei (Atpco, Lcc e Ndc), autonoleggio, alberghieri e ferroviari e offrirà anche gli strumenti per controllare i nuovi contenuti in un modo che ottimizza le entrate e fornisce un nuovo approccio alla gestione del profilo.



Per quanto riguarda il retail, la piattaforma includerà una gamma sempre più ampia di nuovi strumenti con funzionalità di merchandising (tra cui cross-selling e up-selling) progettate per migliorare l'esperienza del viaggiatore, massimizzando al contempo i ricavi e la fedeltà dei clienti per i rivenditori e i fornitori di viaggi.



"Noi sosteniamo la semplificazione e supportiamo le nostre agenzie ad essere moderni rivenditori digitali - conclude Webb -. In Travelport, abbiamo raddoppiato ciò che sappiamo fare meglio; ottimo contenuto, migliore esperienza di vendita e il miglior valore per tutte le componenti dell’industria”.