Aeroporto di Palermo: arriva il chatbot Fly per i passeggeri

17:24

L'aeroporto di Palermo presenta Fly, il chatbot sviluppato da Citel Group che assisterà i passeggeri su un ventaglio di informazioni, dai voli alle attrazioni turistiche locali senza trascurare le misure anti Covid.

Coloro che transiteranno sullo scalo siciliano, già dall'inizio del periodo estivo, avranno un servizio garantito h24 visto che Fly risponderà in tempo reale a tutte le richieste.



"Siamo orgogliosi di aver sviluppato un chatbot a servizio della promozione del turismo siciliano, in un momento storico che necessita il contributo di tutte le competenze e le soluzioni possibili per favorire la ripresa", spiega Valerio D'Angelo, ceo di Citel Group. L'intelligenza artificiale di Fly è capace di gestire comandi scritti e vocali sia in italiano sia in inglese ed è disponibile attraverso il sito aeroportodipalermo.it. Un Turismo 4.0 destinato al rilancio dell'isola. G. G.