Minor raddoppia la presenza in Thailandia con il brand Nh Hotels & Resorts debuttando a Bangkok con una struttura da 309 stanze situata nei pressi di Sukhumvit Road a 200 metri dal Bts SkyTrain e a 30 minuti di distanza dall’aeroporto principale.

“Attualmente operativa come Boulevard Hotel Bangkok – si legge in una nota di Minor Hotels -, la struttura ha recentemente completato ampi lavori di ristrutturazione della lobby, del ristorante, delle aree intorno alla piscina e delle camere. Queste ultime, nuove e moderne, includono un mix di lead-in, camere deluxe e suite distribuite su due lati, tutte arredate con un design contemporaneo dai toni neutri della terra, ideale per offrire ai viaggiatori sia business che leisure tutto il necessario per rilassarsi, divertirsi o lavorare. I servizi della struttura includono un ristorante aperto tutto il giorno, un bar nella lobby, sale meeting, un centro fitness e una grande piscina all'aperto”.