A partire dal 1° gennaio 2025 sarà Gonzalo Aguilar il nuovo ceo di Minor Hotels Europe & Americas. Il neoeletto sostituirà l’attuale ceo Ramón Aragonés, che andrà in pensione e lascerà il suo ruolo di amministratore delegato alla fine di quest’anno.

“Ramón - ricorda Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels e presidente di Minor Hotels Europe & Americas - ha dedicato la sua intera carriera al settore alberghiero. Da quando è entrato a far parte del gruppo nel 2009, allora noto come NH Hotel Group, è stato determinante nel trasformarlo in uno dei principali colossi nel settore dell’ospitalità in Europa e nelle Americhe”.

Aragonés continuerà a far parte del consiglio di amministrazione come vicepresidente non esecutivo. Aguilar si unisce a Minor Hotels Europe & Americas dal 1º ottobre per iniziare un periodo di inserimento di tre mesi con Aragonés.

L’esperienza in Marriott

Aguilar porta in Minor Hotels più di 30 anni di esperienza nel settore. Si unisce al gruppo dopo essere stato Chief Operating Officer per Emea e responsabile della crescita nella regione del gruppo Marriott. Durante la sua carriera in Marriott, Aguilar ha contribuito al raggiungimento di numerosi traguardi, tra cui l’integrazione di successo di AC Hotels a seguito della sua acquisizione da parte di Marriott. Aguilar è stato anche direttore generale delle proprietà Marriott in tutte le Americhe.

“La profonda esperienza di Gonzalo nel settore dell’ospitalità e la sua comprovata leadership – continua Rajakarier - saranno fondamentali per guidare ed eseguire il piano aziendale strategico di Minor Hotels Europe & Americas. Le sue preziose intuizioni sugli asset-light del mercato alberghiero multibrand in Europa e nelle Americhe posizioneranno Minor Hotels sulla strada del successo”.