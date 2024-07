“I recenti dati del Bollettino Economico della Banca d’Italia confermano il ruolo cruciale del turismo come motore della crescita economica italiana”. Così la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, che in una precisa: “Nel 2023, i consumi delle famiglie residenti e non residenti per servizi di alloggio e ristorazione sono aumentati del 5,4% in termini reali rispetto all’anno precedente, un chiaro segnale della ritrovata fiducia e vitalità del settore”.

Sul cruciale contributo dei flussi dall’estero Lalli sottolinea che “i pernottamenti degli stranieri in Italia hanno ripreso a crescere superando i valori del 2019, in linea con altri Paesi a forte vocazione turistica come Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. È fondamentale - rimarca - continuare a investire nella qualità e nella sostenibilità delle nostre strutture turistiche per mantenere e accrescere questa tendenza positiva”.

Nel primo trimestre del 2024, la spesa reale dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, recuperando i livelli del 2019. Un risultato trainato principalmente dai viaggiatori provenienti da paesi esterni all’Unione Europea, come Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, che hanno mostrato una spesa media pro-capite più elevata.

“Questi dati mostrano il grande valore che la filiera turistica italiana rappresenta per la crescita, l’occupazione e la ricchezza di territori, famiglie, imprese e destinazioni - conclude Lalli- occorre continuare ad investire in un turismo di qualità per garantire un modello sostenibile di sviluppo turistico e parallelamente eliminare i fattori di squilibrio che ancora oggi provocano sovraffollamento stagionale o distribuzione asimmetrica dei flussi.”