La Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine nei confronti di Crow Executive Air, compagnia di jet charter privati.

La Faa, come riporta travelmole.com, sostiene infatti che i piloti in forze nel vettore in questione non siano pienamente qualificati.

Sempre l’agenzia ha anche disposto una sanzione da 67.500 dollari nei confronti della compagnia. Comunque, sempre stando a quanto riporta il sito di informazione trade, la Faa non avrebbe precisato i termini delle presunte irregolarità.

Ora il vettore ha un mese di tempo per rispondere alle accuse mosse dalla Faa.