Urban Air Mobility, lettera di intenti tra Enac, Enav e Sea

21:00

Azioni comuni per lo sviluppo della mobilità aerea urbana sostenibile e più in generale della mobilità aerea avanzata. È questo l’obiettivo al centro della lettera di intenti siglata oggi da Enac, Enav e la Sea società di gestione degli aeroporti milanesi.

“Lo scopo è quello di disciplinare le modalità di collaborazione tra le parti, per lo scambio reciproco di informazioni – si legge in una nota congiunta -, finalizzato alla definizione del miglior contesto normativo, operativo e infrastrutturale per lo sviluppo di servizi Urban Air Mobility efficienti, sicuri, sostenibili ed interoperabili con le infrastrutture aeroportuali e con quelle del trasporto pubblico, con riferimento all'area metropolitana di Milano e più in generale della Lombardia in particolare in vista delle Olimpiadi invernali 2026”.