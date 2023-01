Scalapay e All tours: risultati oltre le attese

10:36

Scalapay e la società partner All Tours che hanno analizzato il comportamento del consumatore di viaggi online. Offrendo l’opzione ‘buy now, pay later’, All Tours ha assistito a un significativo miglioramento dei numeri su più fronti. Nel 2022 ha registrato un incremento del 43% di pratiche di nuovi clienti rispetto al 2021, crescita sulla quale Scalapay ha inciso per il 20%.

La penetration media di Scalapay, sul totale delle prenotazioni, si attesta al 12% con un picco nei mesi di giugno e agosto.



La pratica media è aumentata del 9% e, nell’80% dei casi, Scalapay è stato utilizzato sul saldo della vacanza: gli utenti hanno quindi bloccato la prenotazione pagando un piccolo acconto all’inizio – pari al 10% del costo del soggiorno. La prima rata è stata addebitata al momento del saldo, le successive due con cadenza mensile. Per quanto riguarda il target, l’80% degli ordini effettuati con Scalapay ha visto protagonista la fascia di età 35-54, seguito al 12% dai clienti compresi in quella 25-34, mentre più distaccato al 6% si attesta il segmento 55-64.



Ciro Di Maso, ceo di All Tours, ha spiegato: “Con la possibilità di dilazionare il pagamento, i clienti hanno scelto soluzioni di fascia più alta – quali, ad esempio, camere di categoria superior – con un conseguente aumento dello scontrino medio. Scalapay si è rivelato uno strumento di marketing molto incisivo, abbiamo riscontrato un incremento di conversione al sito pari al +15% e abbiamo dimezzato le percentuali di 'carrelli' abbondonati. Lo scontrino medio è passato da mille890 a 2mila 30 euro”.



Matteo Ciccalé (nella foto), partnerships director - travel di Scalapay, ha aggiunto: "All Tours si è affidata a Scalapay per la nostra capacità di offrire agli utenti un’esperienza di pagamento rateizzato facile e fluida in tutti i passaggi. Il cliente può così accedere al viaggio in modo più semplice mentre il tour operator incassa subito tutto l’importo al momento della prenotazione. Non è solo la semplicità nei pagamenti a farci apprezzare dal mercato bensì, come rivelano i dati, siamo anche un efficace strumento di marketing in grado di portare traffico e nuovi clienti che con ogni probabilità, non sarebbero mai arrivati ad acquistare sul sito del partner”.