Pagamenti: è l'ora del 'buy now pay later'

12:31

Carte di credito, transazioni tramite link e bancomat virtuali. I pagamenti cashless sono uno strumento essenziale nella gestione delle prenotazioni alberghiere. Un mondo in continua evoluzione, come racconta il servizio dell'ultimo numero di Turismo d'Italia, dove ha cominciato a brillare una nuova stella: il ‘Buy now pay later’, uno strumento sempre più diffuso che sta cambiando il modo in cui le persone fanno acquisti online, ma anche le modalità di vendita delle aziende. La formula consente di rateizzare gli importi al momento dell’acquisto sul web, di solito senza interessi.

Pubblicità

L’innovazione è che mentre in passato questo modo di finanziare gli acquisti era relegato a spese medio-alte, come la scelta di un’automobile o una casa, oggi il Bnpl è utilizzato anche per beni di importo contenuto come soggiorni o vacanze. Anche in Italia il mercato del “compra ora e paga dopo” è in forte espansione, e i vantaggi non si limitano ai consumatori. Le strutture ricettive possono raggiungere, infatti, una potenziale clientela sempre più ampia e desiderosa di pagare a rate, preferibilmente online, e possono incrementare le vendite delle camere di categoria superiore o di servizi accessori visto che gli ospiti sono incentivati a spendere di più.



Negli ultimi anni, proprio per rispondere a questi nuovi bisogni del mercato, sono cresciute le società e le startup che offrono servizi di questo tipo. In primis Nexi, con la soluzione ‘Incasso senza pensieri’, e Scalapay, che consente di percepire subito l’intero importo della prenotazione.



Leggi a questo Link il servizio integrale sul nuovo numero di Turismo d’Italia, sfogliabile online



Inoltre sul sito di Hotelmag sono disponibili tutte le notizie relative al comparto alberghiero