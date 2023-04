Google, un bug su Chrome mette a rischio milioni di utenti: come difendersi

17:33

Un bug su Google Chrome sta mettendo a rischio la sicurezza di milioni di utenti che usano sistemi operativi Windows, Mac e Linux. L'allarme arriva direttamente dal colosso di Mountain View, che ha di urgenza rilasciato un aggiornamento per correggere la falla nel browser, già nel mirino degli hacker.

Big G avrebbe infatti già registrato il primo tentativo di attacco lo scorso 11 aprile, riporta Corriere.it.



Dalle prime informazioni, la vulnerabilità riguarderebbe solo le versioni desktop del browser, andando ad agire sul motore JavaScript V8.



Non sembrerebbero in pericolo, invece, le versioni smartphone.



L'aggiornamento che risolve il bug è già scaricabile sul menù principale di Chrome con la sigla Cve-2023-2033. Per installarlo basta cliccare i tre puntini verticali sulla barra delle impostazioni di Google, selezionare 'Guida' e poi 'Informazioni su Google Chrome'. Una volta verificata la disponibilità dell'aggiornamento basterà esegurlo automaticamente e riavviare il computer.