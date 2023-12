di Gaia Guarino

08:35

Expedia Group lancia Ryanair Rooms. Il gruppo Expedia, per far fronte alla crescente domanda di viaggi, ha deciso di ampliare e siglare nuove partnership turistiche in Europa, prime fra tutte Ryanair e Icelandair.

Con il vettore guidato da O’Leary, Expedia lancerà quindi Ryanair Rooms, una nuova offerta che sfrutta la tecnologia white label template di Expedia Group, e che consente ai clienti di prenotare un hotel insieme al volo e di accedere al virtual agent di Expedia Group.



Con la compagnia islandese, invece, realizzerà Saga Club, un nuovo sito di viaggi che offrirà ai suoi utenti più affezionati la possibilità di prenotare servizi di viaggio aggiuntivi con il proprio volo.



Si aggiunge poi l’accordo con Adac, la più grande società automobilistica tedesca, che collaborerà con il TAAP di Expedia Group, facendo sì che gli agenti di viaggi accedano al vasto catalogo di soluzioni di viaggio di Expedia.



“Il numero e la varietà di queste partnership dimostra la forza e la resilienza della domanda turistica in Europa, nonché la capacità di Expedia Group di sostenere partner di qualsiasi grandezza” commenta Ariane Gorin, presidente di Expedia for Business, Expedia Group.



E tra le novità non mancano anche nuove collaborazioni con i supply partners, consentendo a quelli europei di intercettare, grazie alla forte presenza di Expedia negli Usa, consumatori di valore che pianificano viaggi oltreoceano. Tra queste figurano quella con Turkish Airlines, Iberia Airlines, Sonder e TravelStaytion per quanto concerne la possibilità di proporre esperienze uniche agli interessati alla UEFA Champions League.



“Queste sinergie forniscono ai nostri partner europei nuovi modi per entrare in contatto con i viaggiatori di tutto il mondo - conclude Gorin -. Lo facciamo attraverso le nostre tecnologie b2b d’avanguardia, le nostre soluzioni di advertising di spicco nel settore, e la nostra solida rete di distribuzione e approvvigionamento”.