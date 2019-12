Celebrity Cruises: Taranto entra fra i nuovi porti di scalo

12:01

Quattordici navi, più di 280 destinazioni in oltre 75 Paesi e otto nuovi porti di scalo, tra cui anche la nostra Taranto. Sono le cifre della stagione crocieristica 2021-22 di Celebrity Cruises, che ha deciso di ampliare la programmazione.

“Navighiamo verso luoghi nuovi ed entusiasmanti - commenta Lisa Lutoff-Perlo, presidente e ceo di Celebrity Cruises - e, al contempo, stiamo inserendo spazi nuovi a bordo della nostra flotta grazie al programma Celebrity Revolution”.



Tra i nuovi porti, oltre a Taranto, Salvador de Bahia, Ilocos nelle Filippine, Ishigaki in Giappone, e poi ancora Zante, Idra e Salonicco in Grecia, oltre alla penisola di Kenai a Homer, in Alaska, il momento clou di un nuovissimo itinerario al via nel 2021.



La nuova programmazione

La nuova programmazione includerà più di 125 overnight in oltre 30 destinazioni, tra cui Porto in Portogallo e l’opportunità di festeggiare il Capodanno a Montevideo, in Uruguay.

Nella nuova stagione la Celebrity Solstice, recentemente rinnovata, sarà la prima nave di classe Solstice a navigare in Asia. Celebrity Eclipse, invece, tornerà in Alaska per la prima volta dopo la sua trasformazione, mentre Celebrity Infinity salperà per la sua prima stagione nel Mediterraneo dopo essere stata trasformata da prua a poppa.



E anche Celebrity Millennium sta facendo una rotta inedita nei Caraibi, con due nuovi itinerari: 10 notti nei Caraibi orientali e una breve fuga di quattro notti, con scalo a Key West, Florida e Nassau, nelle Bahamas. Discorso a parte per Celebrity Edge, inclusa da Time Magazine nella classifica dei posti più belli del mondo per il 2019 Greatest Places 2019: la nave è già una destinazione in sé.



Per favorire l’advance booking la compagnia garantisce, a chi prenota entro il 31 dicembre, benefit quali uno sconto del 10% sugli acquisti pre-crociera di escursioni a terra, pacchetti Xcelerate, pacchetti bevande Classic e Premium, specialità gastronomiche e altro ancora.