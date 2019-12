Venezia, un milione di euro dalle compagnie di crociera per i danni dell'acqua alta

16:21

Ammonta a oltre 1 milione di euro il contributo stanziato dalle compagnie di crociera in favore di Venezia. La somma sarà consegnata al sindaco Luigi Brugnaro per il ripristino e il restauro della città, dopo i danni causati dall’acqua alta dello scorso novembre.

La donazione, che risponde all'appello lanciato da Vtp, porta la firma delle principali compagnie che operano sulla destinazione (tra cui Royal Caribbean, Msc Crociere, Costa Crociere e Norwegian Cruise Line), di Global Ports Holding, Venezia Terminal Passeggeri e di altre compagnie di crociera, tra cui Sea Cloud Cruises.



“Abbiamo seguito con apprensione gli avvenimenti del 12 novembre e subito ci siamo resi conto che la situazione era molto complessa e che la conta dei danni si sarebbe protratta per mesi - ha spiegato ha dichiarato Kelly Craighead, president & ceo di Clia in rappresentanza di tutte le compagnie di crociera appartenenti all’Associazione -. Ci ha colpito il titolo dell’iniziativa ‘Venezia nel cuore’ e abbiamo deciso congiuntamente di organizzare un contributo fattivo per questa città che è nel cuore di tutti noi, di tutti i nostri dipendenti, equipaggi e passeggeri”.



“Stiamo dando un sostegno concreto al Governo e agli Enti locali del Veneto fornendo informazioni tecniche, studi e valutazioni ma anche simulazioni per consentire loro di prendere una decisione sul futuro della crocieristica a Venezia informata, sostenibile e di lungo periodo; ma siamo altresì impegnati nell’investire in tecnologia all’avanguardia, design e soluzioni a ‘impatto zero’ per minimizzare il nostro impatto per le città e i porti che ci ospitano”, conclude Adam Goldstein, global chair di Clia.