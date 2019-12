08:35

Il ritorno sulle scene di Thomas Cook, protagonista di uno dei più clamorosi default della storia del turismo, potrebbe avvenire prima del previsto. Fosun avrebbe infatti nei progetti il rilancio del marchio, acquisito poche settimane fa per 11 milioni di sterline, già il prossimo anno.

Pubblicità

Thomas Cook diventerebbe così la testa di ponte del fondo cinese per la conquista dell’Europa. Fosun, infatti, avrebbe molta fiducia sulla capacità del marchio di attirare la clientela del Vecchio Continente, tanto da progettare di spostare su questo brand una parte del proprio prodotto per presentarlo alla clientela già il prossimo anno.



La manovra dei cinesi

Non bisogna dimenticare però che Fosun in Europa può già contare su Club Med. La sua sarebbe dunque una manovra a tenaglia, che si muoverebbe tramite due marchi decisamente noti e non solo agli addetti ai lavori.



Stando a quanto raccontato da preferente.com, Fosun avrebbe intenzione di proporre con il marchio dell’ex colosso europeo alcuni resort.



Una cosa comunque è chiara: Fosun sta guardando attentamente al mercato turistico europeo. E dopo la prima grande mossa, quella di Club Med, non ha intenzione di lasciare la presa.



Bisogna vedere come la presenza (non certo impalpabile) del fondo cinese nella travel industry del Vecchio Continente modificherà gli equilibri del mercato. Club Med è sicuramente uno dei player di primo piano. E il nome di Thomas Cook non è di quelli che passano inosservati.



Soprattutto, nulla fa pensare che il rilancio di Thomas Cook possa non essere l’ultima operazione di Fosun sul territorio europeo.