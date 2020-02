Un’altra città galleggiante per Fincantieri: pronta la consegna della Scarlet Lady

12:35

Fincantieri prepara la consegna della Scarlet Lady, la prima nave da crociera della della Virgin Voyages, prevista per la prossima settimana. La nave, con le sue 1.400 cabine per 2.700 passeggeri, è una delle dieci unità più grandi che saranno consegnate entro quest’anno, come spiega ilsole24ore.com.

In realtà, però, la nave più grande mai prodotta al mondo arriverà solo nel 2021: è la Wonder of the Sseas, la quinta unità di classe Oasis di Royal Caribbean, che sarà realizzata negli Chantiers de l’Atlantique, i cantieri bretoni che Fincantieri sta cercando di rilevare e che ospitano un bacino di carenaggio lungo ben 900 metri e largo 70, dove è possibile costruire contemporaneamente due navi.



Costa Firenze

Tornando a Fincantieri, tra le dieci navi più grandi in consegna quest’anno sta ultimando anche Costa Firenze che - con le sue 135.500 tonnellate lorde di stazza e una capacità di oltre 5.200 ospiti - rappresenta la nave più grande introdotta da Costa in Cina insieme insieme alla sua gemella Costa Venezia, realizzata sempre da Fincantieri.