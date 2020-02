di Remo Vangelista

Ezio Birondi positivo e concentrato sulla nuova stagione. Questo quanto emerge dall’intervista podcast realizzata da TTG Italia per il nuovo prodotto editoriale Gente di Viaggi (ascolta l’audio dell’intervista nel player in alto).



L’a.d. di Settemari si sofferma anche sul nuovo brand Jump, “nato e cresciuto su mercato dinamico sta camminando bene. Abbiamo risposto alla richiesta pressante dei nostri partner”. Sul momento difficile attraversato dal tour operating Birondi ha un’idea chiara: “Si sta andando in maniera inequivocabile verso la concentrazione dei tour operator. Sarà importante innovare e parlare la stessa lingua di clienti e agenzie”.



