Dopo l’annuncio dell’accordo fra Tour2000AmericaLatina e Marcelletti Tour Operador Messico, il general manager dell’operatore italiano, Marino Pagni, riprende il discorso per meglio definire i termini della collaborazione.

I termini dell'accordo

“L’accordo stipulato tra Tour2000AmericaLatina e Marcelletti Tour Operador Messico consiste in una relazione privilegiata nella fornitura di assistenza e servizi in loco ad alto livello e quindi pienamente compatibili con le esigenze dei clienti Tour2000AmericaLatina”. Si tratta quindi di una semplice collaborazione con l’operatore messicano su un prodotto che sta riprendendo terreno.

“Allo stato attuale - precisa Pagni - non ci risulta ci sia alcuna relazione tra Marcelletti Tour Operador Messico e Marcelletti t.o. italiano”.



Lo sviluppo del progetto

I piani di sviluppo a medio termine sono ambiziosi. “A breve saranno disponibili per le agenzie di viaggi i nuovi tour messicani con partenze a data fissa curati da Claudia Cascioli, responsabile booking Messico, senza dimenticare che lei è a completa disposizione per la creazione di viaggi su misura per la destinazione. Stiamo registrando una forte crescita dei preventivi per i tour in Messico, prodotto che procura circa il 18 per cento del fatturato totale e quindi in quest’ottica stiamo investendo sulla destinazione”.

Pagni ritiene che qualche effetto sulle prenotazioni in Messico possa derivare anche dalla psicosi da coronavirus: “Non essendo stato registrato alcun caso in America Latina ci sono molte richieste, anche se non sappiamo quali possano essere gli effetti della psicosi collettiva che deriva da queste epidemie”.