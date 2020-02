Club Med, l'Exclusive Collection motore di sviluppo del brand

15:47

È l’ultimo tassello di un progetto ispirato a quell’esclusività che negli ultimi anni ha contraddistinto l’avanzata di Club Med nel top di gamma. Si tratta della struttura che verrà inaugurata a Seychelles e che farà parte della Exclusive Collection, la punta di diamante dell’offerta targata Med.

“Il piano di sviluppo prevede l’aperura dalle 3 alle 5 strutture all’anno fino al 2025 - precisa Eyal Amzallag, managing director Italy – South Europe & emerging markets -. All’interno di questo progetto il top di gamma, con le strutture a 5 Tridenti, occupa un ruolo centrale in quanto la spinta all’offerta Premium sta portando grandi risultati a Club Med”.

Pubblicità

Investimento da 85 milioni

Il nuovo eco-resort si trova sull’isola privata di Sainte Anne e ha richiesto un investimento pari a 85 milioni di euro per il restyling e l’ampliamento della ex struttura di Beachcomber.

Club Med Seychelles sorgerà all’interno del Parco nazionale marino e sarà raggiungibile dall’ aeroporto in 30 minuti, di cui 15 in barca. Il resort dista solo 3 chilometri dalle coste dell’ isola principale di Mahe, che ospita la capitale Victoria.



Impegno per l'ambiente

A conferma dell’impegno nei confronti dell’ambiente che ospita il resort sarà attivato l’uso di vetture elettriche e di mezzi senza motore per le attività sportive. Inoltre, il programma Bye bye plastic prevede nessun utilizzo di prodotti di plastica monouso grazie alla presenza di un impianto di imbottigliamento dell’acqua che garantisce l’utilizzo e il riciclo continuo di bottiglie in vetro, mentre il percorso di edutainment ‘Time to Care’ è finalizzato a conoscere la flora e la fauna locali, imparare la tecnica di conservazione dei coralli e la salvaguardia delle tartarughe marine giganti.

Fra gli altri punti forti, l’oasi dedicata al Relax con una piscina Zen per soli adulti, una biblioteca, una Spa con salone di bellezza e hammam e una scuola di yoga con un’ampia selezione di classi dedicate.



L'Exclusive Collection

Come parte della gamma Exclusive Collection, Club Med Seychelles va ad aggiungersi alle altre strutture top di gamma: 2 Ville & 2 Chalet in montagna, le Ville di Finolhu alle Maldive, gli Chalet di Valmorel, tre resort tra Michès Playa Esmeralda, Cefalù e Albion. A questi si aggiungono otto Spazi Exclusive Collection all’interno dei Resort 4 Tridenti. "Il 16 per cento del volume totale delle prenotazioni dall'Italia riguarda un resort della Exclusive Collection - chiude Amzallag - ma vorrei portare questa percentuale al 25 per cento. Le potenzialità ci sono tutte".