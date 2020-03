Ponant rivede la policy sulle prenotazioni

15:40

Anche Ponant, vista la situazione di emergenza, modifica la politica di prenotazione per consentire maggiore flessibilità e sicurezza a tutti i passeggeri e lancia il cosiddetto "Worry-free bookings”.

Le nuove prenotazioni effettuate sulle partenze nel 2020 richiedono solo un deposito del 10%. I clienti possono cancellare fino a 30 giorni prima della partenza senza penalità.

Inoltre, per le nuove prenotazioni per le partenze 2021 e 2022, i passeggeri possono annullare fino a 90 giorni dopo la conferma e ricevere un rimborso completo o un credito per una futura crociera.



Per le prenotazioni in corso, il pagamento finale è passato a 30 giorni. Ad esempio, se il pagamento finale era a 60 giorni prima della partenza, ora è a 30 giorni prima.



La compagnia sta monitorando la situazione e rende noto che ulteriori modifiche alla politica provvisoria di booking saranno messe in campo se necessario.