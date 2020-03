Viking Cruises: stop a tutte le crociere fino al 30 aprile

13:57

Anche Viking Cruises si aggiunge alla lista delle compagnie di crociere che hanno deciso di sospendere la programmazione.

A darne l’annuncio, in un video, l’owner e chairman Torstein Hagen (nella foto), il quale ha dichiarato di aver preso la difficile decisione di interrompere tutte le operazioni di navigazione dal 12 marzo al 30 aprile 2020.



Una decisione, spiega TTG Media, motivata anche dall’esposizione al virus da parte di una donna ospite di una crociera Viking nel Sud-Est asiatico, infettata prima di imbarcarsi, mentre viaggiava a bordo di un aereo. “L’ospite non presenta sintomi – ha riportato il ceo –, ma è stata messa in quarantena insieme ai restanti 28 ospiti della nave”.



Tutti coloro che hanno già prentato una crociera Viking saranno risarciti con un credito utilizzabile nell’arco di 24 mesi su tutte le crociere della compagnia, sia fluviali che oceaniche.