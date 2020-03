Broccoli, Veratour: “Manteniamo tutti i nervi saldi e l’Italia si riprenderà”

di Isabella Cattoni

16:54

I tempi sono difficili, ma i tour operator non si arrendono e utilizzano questo periodo di attività ridotta per mettere a punto nuove idee che, quando sarà il momento di ripartire, potranno diversificare l’offerta e tornare a far crescere i numeri, a cominciare probabilmente dal Mare Italia.

Una fase complessa

“In questo momento parlare di ripresa è molto complesso – commenta Massimo Broccoli (nella foto), direttore commerciale di Veratour -, in quanto le variabili che la determineranno sono molte e ad oggi non ci sono chiare. Crediamo che purtroppo questa situazione si protrarrà a lungo ed avrà degli impatti molto forti nel nostro settore. L’Italia, tra i Paesi del Vecchio Continente, è stata la prima ad affrontare seriamente questo fenomeno e quindi ragionevolmente sarà la prima ad uscirne, ma sul fronte dei viaggi all’estero i tempi potrebbero essere più lunghi”.



Ripartenza per gradi

Ragionevolmente quindi, “la destinazione che potrebbe ripartire prima sarà proprio l’Italia e siamo convinti che la domanda si orienterà in questa direzione. In questo momento purtroppo, bisogna solo mantenere i ‘nervi saldi’ e sapere aspettare, stiamo preparando una serie di attività promozionali e commerciali che saranno propedeutiche al rilancio della nostra attività e siamo convinti che quando potremo metterle in atto, la rete delle agenzie di viaggi che in questo periodo sta attraversando un momento terribile, sarà al nostro fianco per ripartire, più forti di prima, insieme”.