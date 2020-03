Stati Uniti, Carnival pronta a convertire le navi in ospedali

10:15

Carnival offrirà supporto ai medici nell’emergenza coronavirus. Per lasciare posti liberi negli ospedali statunitensi per il ricovero di pazienti affetti da covid-19, il gruppo ha proposto di usare le navi come nosocomi temporanei. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in conferenza ha confermato che le navi da crociera andranno a supportare quelle della marina militare.

Pubblicità

In caso di necessità, si legge su Travel Weekly, le navi Carnival saranno posizionate nei porti di New York, Los Angeles e San Francisco.



“Se necessario, le navi da crociera sono in grado di essere rapidamente predisposte per servire da ospedali con un massimo di 1.000 sale, in grado di curare i pazienti che soffrono di condizioni meno critiche e non-covid-19 ", ha fatto sapere il gruppo.