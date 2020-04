Norwegian Cruise Line: un messaggio di speranza e unità

18:02

Un video sul suo canale Youtube per mandare a tutti, ai passeggeri e all’industria del turismo, un messaggio che parla di speranza e unità.

È l’iniziativa di Norwegian Cruise Line che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook e su Youtube un video nel quale gli equipaggi, il booking, tutto lo staff delle navi Norwegian ricorda che oggi “stiamo navigando in acque nuove, insieme”.



È proprio ‘Together’, insieme, la parola chiave del messaggio di Ncl, che ricorda come anche in questo periodo di forzato isolamento, tutti stiano cercando e trovando nuovi modi di comunicare, per riuscire, appunto, a rimanere insieme.

Il messaggio si conclude, infatti, con la parola ‘Together’.