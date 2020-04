Carnival annulla le crociere, bonus o rimborsi per i clienti

15:35

Carnival Cruise Line ha dovuto aggiornare i suoi programmi alla luce della pandemia in corso. La compagnia ha dunque deciso di annullare tutti gli itinerari fino all’11 maggio e tutte le rotte in Alaska fino al 30 giugno compreso, mentre i viaggi alla volta di San Francisco sono stati annullati per tutto il 2020.

Ha inoltre fermato tutte le partenze di Carnival Radiance fino al 1 novembre compreso, mentre quelle della Carnival Legend sono annullate fino al 30 ottobre.



Le due opzioni per i passeggeri

Due le opzioni che la compagnia prevede per i clienti che hanno già prenotato la crociera: il bonus o il rimborso. A i passeggeri delle crociere di sei giorni e più che decidono di riprenotare il proprio viaggio la compagnia garantisce un bonus di 600 dollari a cabina se la prossima crociera verrà prenotata entro il 31 dicembre 2020 per viaggi in partenza entro il 31 dicembre 2022. Il credito scende a 300 dollari per le crociere di cinque giorni o meno, sempre nel caso in cui si prenoti un nuovo viaggio entro il 31 dicembre 2020 per i due anni successivi.



La seconda opzione prevede, invece, il rimborso del 100% del costo della crociera, tasse e mance incluse. Per scegliere l'opzione preferita basta collegarsi al sito Carnival e cliccare sul form segnalato, senza bisogno di telefonare.