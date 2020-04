08:35

Sembrava quasi fatta. Ma l’operazione più importante del 2020 del turismo europeo potrebbe cambiare repentinamente volto. La fusione di Globalia e Barcelò, secondo quanto emerge dalla stampa spagnola, potrebbe essere diversa da quanto prospettato in un primo momento.

Il piano originale prevedeva infatti la creazione di una società in cui ciascuno dei due gruppi avesse il 50%. Ora però i due player avrebbero presentato un altro progetto che prevede una posizione di maggioranza da parte di Barcelò.



I nuovi equilibri

Come riporta elpais.com, la causa del cambio di prospettiva sarebbe stata proprio la crisi legata al Coronavirus.



Per completare lo scenario bisogna infatti ricordare che Air Europa è appena stata ceduta a Iberia. Globalia, dopo la cessione, ha dovuto riorganizzare il business, concentrandosi sulla vendita di viaggi, senza più il controllo dell’intera filiera.



Ma i problemi del coronavirus hanno cambiato tutti gli equilibri. Anche perché il comparto dei viaggi sarà con ogni probabilità l’ultimo a tornare alla normalità. E anche i big player hanno dovuto rivedere i progetti.