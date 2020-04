EasyJet Holidays apre le vendite per l’estate 2021

10:59

EasyJet Holidays apre le vendite per la stagione invernale 2020-2021 e per l’estate 2021. Come segnalato da Travelmole, la compagnia ritiene che il lancio anticipato della programmazione offre una maggiore flessibilità ai clienti che hanno già effettuato prenotazioni e possono così modificarle posticipandole a fine anno o per l'anno prossimo. I clienti possono prenotare fino a ottobre 2021 con una caparra di 60 sterline a persona.

Paul Bixby, strategy and sourcing director di easyJet holidays, ha dichiarato: "Sappiamo che stiamo vivendo tempi molto incerti, in particolare nel settore dei viaggi e sappiamo che molti piani di viaggio sono attualmente in sospeso. Tuttavia, la macchina non si ferma e molti stanno già pensando a ripartire una volta passata l’emergenza. Abbiamo aperto le vendite sul 2021 in anticipo, nella speranza di essere anche in grado di ispirare viaggi futuri e supportare anche i nostri clienti che hanno già una prenotazione che non possono sfruttare. Proponiamo una vasta gamma di destinazioni balneari e di città per un city break, con proposte per ogni target, dal lusso ai boutique hotel, dalle strutture ideali per la famiglia a quelle adults only”.