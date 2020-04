Fruit Viaggi nomina un responsabile sicurezza prodotto

11:15

Avrà il compito di seguire la fase di apertura e contemporaneamente l'erogazione di tutti i servizi all'interno dei villaggi: è il responsabile sicurezza prodotto, nuova figura introdotta da Fruit Viaggi per affrontare la stagione estiva alle porte.

Il t.o. conta di riaprire i Fruit Village in Italia dalla metà di giugno, compatibilmente con il piano epidemiologico stabilito dal governo. E al responsabile sicurezza, spiega il d.g. Cristian Gabriele (nella foto), spetterà il compito di "garantire il rispetto delle norme di sicurezza nazionale e delle direttive aziendali".



Dal rispetto delle distanze al giusto spazio per vivere la vacanza senza stress: "Sull'animazione per bambini e ragazzi stiamo riflettendo. L'intrattenimento per gli adulti invece sarà garantito con un maggior numero di risorse". O. D.