Webinar e azioni commerciali, la ripartenza di Sardinia 360

08:00

Formazione online, programmazione, rete commerciale e azioni commerciali. QUeste le linee guida di Sardinia 360 in attesa della ripartenza.

Per mantenere l'attenzione alta l'operatore ha, infatti, predisposto una serie di webinar con cui "riusciremo a far cogliere le differenti opportunità per scoprire Sardegna e Corsica soprattutto nei mesi di spalla" ha spiegato Marco Bongiovanni, ad di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il tour operator.



Trecento le esperienze che arricchiscono la programmazione, prenotabili in abbinamento a soggiorni in più di 250 hotel residence e case private-



L'operatore ha infine previsto un nuovo e più competitivo tariffario per la sua struttura in esclusiva, lo Janna & Sole, gratuità per i bambini e cancellazione pratica senza penali.



Amina D'Addario