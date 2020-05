08:04

Grande entusiasmo e voglia di ripartire: in un momento delicato per il turismo internazionale, Aeroviaggi lancia un messaggio di ottimismo. L’operatore scalda infatti in motori in vista dell’avvio della stagione estiva 2020.

Pubblicità

Il piano delle aperture

In programma l’apertura prevista il 29 maggio delle sue prime tre strutture in Sicilia: Pollina Resort nei pressi di Cefalù, Torre del Barone a Sciacca e Brucoli Village ad Augusta. Seguirà a giugno l’apertura delle ulteriori sei strutture del Gruppo presenti in Sicilia e dei quattro villaggi in Sardegna.



"Crediamo nella ripresa"

“Siamo pronti a ripartire. Intendiamo farlo con tutto l’entusiasmo, l’esperienza e la dedizione che ci hanno contraddistinto nei nostri 47 anni di attività – ha dichiarato Marcello Mangia (nella foto), presidente -. Nell’attenta organizzazione delle strutture ci siamo impegnati a realizzare una formula di soggiorno che bilanciasse il bisogno primario di sicurezza dei nostri clienti con l’esigenza di vacanza, il tutto all’insegna del relax e del divertimento. Noi ci crediamo e siamo pronti a ripartire insieme per rilanciare il turismo italiano".



Vacanze sicure

Il lancio della stagione Aeroviaggi 2020 nelle due regioni va di pari passo con il claim ‘Vacanze Sicure’. Il Gruppo ha messo a punto tutte le necessarie misure di prevenzione e sicurezza in ottemperanza alle direttive dell’Oms e in accordo con le previsioni governative. Non da ultimo, Aeroviaggi mette in campo la promozione al prezzo di 75 euro a notte a persona, valida per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio, per soggiorni durante tutto il mese di giugno. E alle famiglie, principale target di riferimento per il t.o., dedica la promozione che prevede la gratuità per il primo bambino sotto i 12 anni.