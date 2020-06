10:36

Ripartirà il 27 giugno la programmazione di Domina Travel: in quella data è infatti prevista la riapertura del Domina Zagarella in Sicilia, mentre il 4 luglio sarà poi la volta del complesso icona dell’operatore, il Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh.

Entrambe le strutture saranno raggiungibili sia con voli speciali sia con voli di linea oltre che con i traghetti per quanto riguarda la Sicilia. Inoltre sarà possibile acquistare anche il solo soggiorno.



“È stata realizzata, per ogni struttura, una informativa tecnica – si legge in una nota del t.o. -, per indicare come verranno forniti tutti i servizi alberghieri, al fine di informare le agenzie e i clienti su come Domina intenda garantire la massima tutela della salute, degli ospiti e dei dipendenti”. Per tutte le nuove prenotazioni che verranno effettuate entro il 20 di giugno, sarà possibile cancellare gratuitamente 8 giorni prima della partenza.