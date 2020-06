DLT Viaggi anticipa il bonus vacanze per spingere l’estate

14:01

“Ancora non sono state definite le istruzioni sul funzionamento del bonus vacanza, ma siamo stanchi di aspettare, per il turismo non c’è più tempo. Per questo abbiamo scelto di giocare d’anticipo e di abbattere i tempi della burocrazia per andare incontro ai tantissimi utenti che ci stanno chiedendo come e quando utilizzare questo Bonus”. Spiega così, Roberto Sorrenti, amministratore del marchio DLT Viaggi, la decisione dell’operatore di voler anticipare di tasca propria il bonus vacanze per spingere le prenotazioni.

“Siamo già pienamente operativi mettendo di tasca nostra da subito l’80% dell’importo previsto, proprio per incentivare gli italiani a ripartire”.



Per esempio, per una vacanza del valore complessivo di 1.000 euro, spiega l’operatore, “il costo da sostenere subito dal cliente sarà di soli 600 euro: 400 euro saranno anticipati direttamente da DLT Viaggi con la possibilità per l’utente di recuperare ulteriori 100 euro nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo”.



Il bonus sarà valido per villeggiature tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020 con pernottamento minimo di tre notti, ma sarà possibile fruirne prenotando entro il mese di giugno con un budget di un milione di euro che Dlt Viaggi anticiperà per i propri clienti.