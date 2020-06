Nobis, una polizza anti-Covid per i clienti Igv

10:13

Viaggiare in sicurezza in tempi di Covid-19. Questo l’obiettivo del nuovo accordo siglato tra Nobis Assicurazioni e I Grandi Viaggi.

Attraverso l’intesa, tutti i clienti che usufruiranno di un pacchetto dell’operatore o sceglieranno di soggiornare in uno dei villaggi gestiti dal Gruppo potranno beneficiare della formula VacanzExtra, una copertura assicurativa studiata ad hoc con il broker Borghini e Cossa per la massima tutela della persona e del valore vacanza in conseguenza di ogni rischio connesso a situazioni legate al Covid-19 durante la vacanza (contagio, fermo, quarantena, lockdown).



“Questa intesa, oltre a offrire una tutela aggiuntiva e la massima rassicurazione per i casi di Covid ai clienti de iGrandiViaggi, ci consente di rafforzare la nostra leadership nell’offerta di prodotti specificamente studiati per gli operatori del turismo”, spiega Stefano Pedrone (nella foto), responsabile direzione turismo di Nobis Assicurazioni.



“Si tratta di un insieme di garanzie – aggiugne Paolo Violini, responsabile sviluppo turismo di Borghini e Cossa -, che consentirà ai passeggeri del tour operator milanese di vivere la vacanza in completa serenità, nonostante l’attuale situazione di forte incertezza, contribuendo così ad incentivare le prenotazioni”.