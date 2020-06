Sunlux Viaggi in pista per il rilancio di Ischia

19:29

Punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano grazie alla massima attenzione che quest’anno verrà riservata al turismo in Italia la Sunlux Viaggi.

La new entry, un tour operator italiano fondato da un gruppo di giovani ischitani doc che con passione si è impegnato a far conoscere l’isola d’Ischia in tutto il mondo. Metterà appunto l’isola al centro della programmazione sfruttando anche l’endorsment arrivato da un noto quotidiano inglese che ha inserito Ischia come unica isola italiana da mettere al centro dell’attenzione.



“In questo particolare contesto – si legge in una nota - il team della Sunlux Viaggi è solidale e vicino agli amici della Lombardia e attende con ansia di poterli accogliere sull’isola e riservare loro un bentornato speciale visto che per molti di voi venire ad Ischia sarà come tornare a casa”.