"Abbiamo rivisto e aggiornato l’intera programmazione per la stagione invernale 2020/2021, che partirà a fine ottobre”. Gianni Onorato, Chief Executive Officer di Msc Cruises, annuncia con queste parole la nuova winter della compagnia, partendo dalle cifre: oltre 250 partenze tra ottobre 2020 e marzo 2021 su più di 90 diversi itinerari crocieristici, con durata da 2 a 24 notti, tra Mediterraneo, Caraibi, Golfo Persico, Sud Africa, Sud America e l'Asia.

World Cruise a bordo di Msc Magnifica

Confermata inoltre la terza edizione della World Cruise, il viaggio di 119 giorni intorno al mondo in partenza da Genova il 5 gennaio 2021, e un ampio programma di Grand Voyages.



A salpare per la World Cruise sarà Msc Magnifica, che sostituirà Msc Poesia. La Magnifica è l'ultima nave della classe Musica ed è adatta a questo tipo di viaggio grazie alla presenza di un elevato numero di cabine con balcone e altre dotazioni di bordo, tra cui la piscina coperta sormontata da tetto scorrevole in vetro e ampie aree dedicate alla ristorazione. L'itinerario originale di 119 giorni intorno al mondo è confermato e inizierà il 5 gennaio 2021 con gli ospiti che salperanno alla scoperta di 53 destinazioni in 33 Paesi diversi.



Nel Mediterraneo, invece, Msc Grandiosa sostituirà per la stagione invernale la gemella Msc Virtuosa, la nuova ammiraglia che subirà un ritardo nella consegna per via della pandemia. Tutti gli ospiti che hanno già prenotato una crociera a bordo di Virtuosa saranno automaticamente riprotetti sulla Grandiosa. L’itinerario resterà invariato: 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con possibilità di imbarco in ogni porto: Marsiglia, Genova, Civitavecchia e Palermo, La Valletta e Barcellona. Msc Magnifica proporrà due crociere durante le festività di dicembre.



Dai Caraibi all'Africa

Ai Caraibi Msc Meraviglia salperà ogni sabato da Miami alternando due diversi itinerari: un’estensione serale a San Juan (Porto Rico), Charlotte Amalie (Isole Vergini Americane), Nassau (Bahamas) e Ocean Cay Msc Marine Reserve, oppure in alternativa Ocho Rios (Giamaica), George Town (Grand Cayman), Cozumel, (Messico) e Ocean Cay MSC Marine Reserve.



Msc Armonia, di base a Miami, offrirà crociere di 3, 4 o 7 notti verso Key West, Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve.



Msc Seaside offrirà crociere di 3, 4 o 7 notti dal nuovissimo porto d'imbarco di Port Canaveral in Florida. Infine Msc Poesia sostituirà Msc Splendida e navigherà come previsto in origine verso i Caraibi del Sud e le Antille con itinerari che partono da Fort de France, in Martinica.



Per quanto riguarda, invece, gli Emirati Msc Fantasia, che sostituisce la Seaview e la Lirica in questa regione, effettuerà viaggi di 7 notti che includono Dubai, Abu Dhabi e l'esclusiva località balneare dell'isola di Sir Bani Yas negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Bahrain e Doha (Qatar).



In Sud America Msc Seaview sostituirà la Grandiosa con crociere di 7 notti da Santos in Brasile al Nord-Est del Paese e facendo scalo nel nuovo porto di Maceio (Salvador) e nell'isola di Ilha Grande/Angra dos Reis e Buzios.



Da Santos partirà anche Msc Musica, mentre Msc Sinfonia, al posto di Msc Orchestra, offrirà l'itinerario originale previsto con crociere di 8 o 9 notti da Buenos Aires con partenza da Montevideo. In Sud Africa, invece, Msc Orchestra - al posto di Msc Musica - offrirà per una serie di crociere da Durban o da Città del Capo.



I Grand Voyages

Per quanto riguarda i Grand Voyages Msc Fantasia, che sostituisce Msc Seaview, partirà per il suo Grand Voyage da Barcellona, Marsiglia e Genova rispettivamente il 14, 15 e 16 novembre per poi spostarsi verso Dubai, dove trascorrerà la stagione invernale. Msc Opera offrirà l’itinerario originariamente previsto dall’Italia al Sudafrica. Tutti gli altri Grand Voyage dall'Europa ai Caraibi, Sud America e Sudafrica saranno cancellati.



Dalla primavera 2021 saranno infine disponibili nove Grand Voyages con navi di ritorno dagli Emirati, dal Brasile, dal Sud Africa, da Martinica (Antille francesi) e dagli Stati Uniti, che partiranno alla volta dell'Europa per iniziare la stagione estiva 2021.



Il protocollo sanitario

MSC Crociere sta anche per finalizzare un nuovo protocollo sanitario e di sicurezza sviluppato in collaborazione con le autorità nazionali e con il supporto di un team di medici ed esperti indipendenti. Il nuovo protocollo coprirà tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, dalla fase di prenotazione fino allo sbarco e al ritorno a casa. Il piano dettagliato del nuovo protocollo, con tutte le misure precauzionali per la salute e la sicurezza sanitaria, verrà annunciato nei prossimi giorni.



Sospese le crociere ai Caraibi

Oggi MSC Crociere ha anche confermato l'ulteriore proroga volontaria fino al 15 settembre 2020 della sospensione temporanea delle crociere ai Caraibi in partenza dagli Stati Uniti. L'annuncio riguarda due navi - Msc Seaside e Msc Armonia - che avevano viaggi in programma in queste aree.